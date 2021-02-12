Цена нефти Brent поднялась выше 62 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель. Таких показателей она достигла впервые с 24 января 2020 года, следует из данных торгов.

По информации на 19:34 мск, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,67% – до 62,16 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 1,48%, до 59,1 доллара за баррель.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявлял, что причиной роста цен стало решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти.