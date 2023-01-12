В ЦБ направили инициативу о запрете для банков включать страховку в кредит

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Международная конфедерация обществ потребителей" направила в Банк России предложение о запрете для банков включать страховку в тело кредита, сообщает газета "Коммерсант".

По данным ЦБ, с января по сентябрь прошедшего года от граждан поступило четыре тысячи жалоб по вопросам недобросовестных продаж. Это на 34% превышает показатели аналогичного периода 2021 года.

В 2022 году количество обращений по навязыванию страховых услуг при потребительском кредитовании возросло почти в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин напомнил, что включение страховки в тело кредита является законным. По его словам, страховка является условием для оформления займа и клиент подписывается под этим. При этом, как он заметил, банки используют это в свою пользу, а потребители не знают о своих правах.

По данным конфедерации, плата за страховку может достигать 18% от суммы кредита, или сотен тысяч рублей. При этом ставка при отказе от страховки может вырасти на 5–20%.

Партнер ЮК "Сотби" Варвара Кнутовая добавила, что сложности могут возникнуть также при досрочном погашении кредита. Она пояснила, что вернуть переплату по страховке из подконтрольной банку страховой компании бывает очень сложно.

Ранее Банк России сообщил о намерении значительно увеличивать штрафы за навязывание и мисселинг, то есть продажи одного финансового продукта под видом другого.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда сообщила, что кредитор при продаже дополнительных услуг обязан уведомить заемщика о его праве отказаться от такой услуги, поскольку, когда человеку в договор включают много скрытых платежей, он не всегда может сам в этом разобраться.

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