Рубль в ходе торгов вышел в уверенный плюс к доллару, юаню и евро

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Рубль после незначительных колебаний в начале торгов перешел к заметному росту против доллара, юаня и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра на 07:39 снизился на 50 копеек, до 68,23 рубля, юаня – на 5 копеек, до 10,02 рубля, а евро – на 48 копеек, до 73,52 рубля.

Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent вырос на 0,16%, до 82,8 доллара за баррель.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что тем, кто хочет сохранить свои средства, в текущем году для инвестиций лучше выбирать российский рубль. По словам эксперта, доллар и евро на данный момент очень "токсичные" и проблемные валюты.



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