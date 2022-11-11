В Минэкономразвития назвали предвзятым решение США лишить экономику РФ рыночного статуса

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Решение Соединенных Штатов лишить экономику РФ рыночного статуса является предвзятым, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

"Это предвзятое и сугубо политическое решение", – говорится в заявлении ведомства.

В министерстве также обратили внимание на то, что американская сторона выполнила анализ рыночности экономики РФ в 2021 году и подтвердила данный статус.

Кроме того, как пояснили в Минэкономразвития, обстоятельства, которые показались достаточными для пересмотра решения, появились после начала СВО и являются прямым следствием действий некоторых государств.

Шаг по лишению экономики РФ рыночности является нелогичным также и потому, что для применения его на практике требуется начать поставки российских товаров на американский рынок.

"Российский экспорт уже практически полностью остановлен целым набором санкционных мер – от полных запретов и дополнительных пошлин до практической невозможности американских лиц оплатить поставку, а перевозчиков – довезти груз", – подытожили в министерстве.

Накануне американские власти решили лишить российскую экономику статуса рыночной из-за "увеличения государственного влияния", которое ставит сектора промышленности Штатов в "невыгодное положение" при попытке конкуренции на международном уровне.

Позднее данное решение американской стороны прокомментировали в Кремле. Его официальный представитель Дмитрий Песков назвал такой шаг США очередным действием в рамках избранной Вашингтоном политики давления на Россию.

Экономика РФ получила рыночный статус от Минторга Соединенных Штатов 20 лет назад. До этого же Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам с американской стороны.



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