В Центробанке РФ объяснили решение о приостановке покупки валюты

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Приостановка покупки валюты Центробанком РФ в рамках бюджетного правила преследует цель предотвратить дополнительное увеличение волатильности на рынке. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Опять же целью этого решения является предотвратить дополнительное увеличение волатильности, которое может произойти в случае перехода Банка России к значимым покупкам валюты", – цитирует его РИА Новости.

С 10 августа Центробанк решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина РФ. Подобное решение будет держаться в силе до конца текущего года.

При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты в рамках размещения средств ФНБ в разрешенных финансовых активов. Объем продаж составит до 2,3 миллиарда рублей в день.



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