В МИД назвали рассуждения Запада о национализации иностранных активов спекуляцией

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Зарубежным компаниям, которые хотят продолжать работу на территории РФ и осуществлять деятельность в соответствии с законодательством, ничего не угрожает. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Хотел бы подчеркнуть, что компаниям, которые по-прежнему заинтересованы добросовестно продолжать свою работу в нашей стране и соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает", – цитирует его РИА Новости.

По мнению Биричевского, западные страны путем различных манипуляций самостоятельно оказывают давление на компании, заставляя их уйти с рынка РФ. В частности, бизнес, решивший остаться в стране, подвергается жесткой критике.

Ранее стало известно, что французский производитель продуктов питания Danone списал порядка 200 миллионов евро после перехода РФ иностранных долей в российском бизнесе компании. В компании по-прежнему настаивают, что российская сторона не уведомила и не согласовала с Danon национализацию иностранных долей в ее бизнесе.



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