Минский завод вин заявил о намерении прекратить поставки вина в РФ

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Минский завод виноградных вин (МЗВВ) заявил о намерении прекратить поставки вина в РФ после того, как представители российской винной отрасли назвали белорусскую продукция "шмурдяком". Об этом сообщает РБК.

Немногим ранее гендиректор "Абрау-Дюрсо" Борис Титов оценил поставки МЗВВ в Россию как попытку восстановить на отечественном рынке сбыт из импортного балка. По его словам, материал для минского вина в обиходе получил название "шмурдяк" (дешевое, низкокачественное плодово-ягодное вино. – Прим. ред.).

В свою очередь, МЗВВ отметил, что закупка виноградных виноматериалов, балкового вина из винодельческих регионов и стран, а также их транспортировка и разлив вина являются нормальной практикой производства виноградных вин во всем мире. В МЗВВ уточнили, что завод строго соблюдает требования законодательства об интеллектуальной собственности в случаях, когда для маркировки поставленной продукции используются зарегистрированные товарные знаки.

По данным РБК, основной объем винодельческой продукции завода реализуется на внутреннем рынке Белоруссии. Вина российским дистрибьюторам поставляют в тестовом режиме и в небольших объемах из-за ограниченных производственных мощностей предприятия. Кроме того, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Россию из-за высоких таможенных пошлин, которые они платят при ввозе европейских виноматериалов в Белоруссию и рост цен на них.

По информации СМИ, российские дистрибьюторы получили право ввозить в страну вина от МЗВВ. При этом названия продукции, которая завозится в Россию, сходны с наименованиями вин, которые производятся на Западе. Например, дистрибьютор "Винтрейд Ритейл Групп" (ВРГ) начал импортировать белорусскую продукцию под названиями "Грюнер Вельтлинер" и "Рислинг".

Эксперты предположили, что минский завод может выступать логистическим плечом между европейскими производителями и российскими потребителями вин. Это связано с тем, что завод, расположенный в Белоруссии, "никогда не славился" своей продукцией.

В апреле поставки вина в Россию из ЕС достигли минимума за последние шесть лет. В подсчетах на основе торговой статистики Еврокомиссии учитывались только игристые и тихие вина защищенного обозначения происхождения (PDO), защищенного географического указания (PGI) и сортовые вина.

