Глава "Абрау-Дюрсо" Титов назвал шмурдяком сырье для белорусских вин

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В Россию стали поставлять продукцию, выпущенную Минским заводом виноградных вин, что гендиректор "Абрау-Дюрсо" Борис Титов оценил как попытку восстановить на отечественном рынке сбыт из импортного балка.

Как он заявил в беседе с РБК, материал для минского вина в обиходе получил прозвище "шмурдяк" (дешевое, низкокачественное плодово-ягодное вино. – Прим. ред.). По словам Титова, если в результате этих поставок окажется, что российский рынок "переполняется напитками из Минска, относящимися к нижней ценовой категории", то возникнет сомнение, можно ли это считать поддержкой отечественного производителя.

"Почему то, что теперь запрещено своим, разрешается соседям? В чем экономический смысл?" – подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, он обратил внимание, что российским производителям запрещено называть вином продукцию, изготовленную не из отечественных виноматериалов. Хотя такое ограничение отсутствует у белорусских винзаводов. На них также не распространяются импортные пошлины, которые действуют с 2023 года на вина из стран Евросоюза, отметил Титов.

В апреле поставки вина в Россию из ЕС достигли минимума за последние шесть лет. В подсчетах на основе торговой статистики Еврокомиссии учитывались только игристые и тихие вина защищенного обозначения происхождения (PDO), защищенного географического указания (PGI) и сортовые вина.

В 2023 году в десятку крупнейших поставщиков вина в РФ вошли Италия (72,7 миллиона долларов), Испания (20,8 миллиона долларов), Польша (18,3 миллиона долларов), Португалия (7,7 миллиона долларов) и другие страны.