Курс евро упал ниже 83 рублей впервые с 3 апреля

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Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

На 10:01 по московскому времени курс евро упал на 46 копеек, до 83,13 рубля. Чуть раньше курс европейской валюты рухнул ниже показателя в 83 рубля, максимально падая до 82,92 рубля.

При этом курс доллара опустился на 11 копеек, до 75,95 рубля, курс китайского юаня – на 4 копейки, до 10,91 рубля.

Накануне российская валюта также продемонстрировала укрепление, курс доллара в ходе торгов упал ниже 76 рублей впервые с 23 марта. В этот же день курс евро опустился ниже 84 рублей. Крайний раз подобный показатель фиксировали 3 апреля.

До этого экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько объяснил закрепление российской валюты тем, что инвесторы не верят в безоговорочное лидерство доллара. За последние 20 лет доля американских долларов в мировых резервах центральных банков сильно сократилась, отметил он.