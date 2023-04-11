СМИ сообщили о перевозке российского топлива через Ригу на Украину

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Российское топливо поступает на Украину через Ригу на протяжении нескольких месяцев по поддельным документам. Об этом сообщил телеканал TV3.

Как заявляют журналисты, в начале 2023 года в порт Латвии зашли три танкера из Санкт-Петербурга. Общая стоимость привезенного топлива превышала 100 миллионов евро.

Отмечается, что среди танкеров были обнаружены суда NS Point и NS Pride "Совкомфлота", которые осуществляли поставки на склады компании PARS Termināls.

В период с января по февраль этого года были замечены десятки бензовозов, прибывших с Украины, а 4 апреля на территории рижского терминала журналисты обнаружили грузовики с украинскими номерами.



В издании напомнили, что до 5 февраля, когда в силу вступило эмбарго на нефтепродукты из РФ, ввоз топлива из России не являлся нарушением санкций Евросоюза и его можно было продавать. На Украину ввоз топлива из России запрещен более года, подчеркнули в МИД Латвии.

Позже в PARS Termināls прокомментировали произошедшее. Они заявили журналистам, что топливо принадлежит Казахстану, а необходимые на него документы есть в распоряжении. Это также подтвердила компания Orlen Lietuva, от чьего имени выдавался сертификат на поставки. Она обратилась в таможенное управление, где и удалось обнаружить поддельные документы.

Авторы передачи сообщали о перевозках еще в феврале 2023 года, но полиция Латвии не стала заводить уголовное дело и отправила материалы на новое рассмотрение.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявлял, что российская сторона полностью перенаправила объемы поставок нефти и нефтепродуктов, которые выпали в связи с эмбарго государств Евросоюза и "Большой семерки". Шульгинов подчеркнул, что Россия проводит мероприятия по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в ряд других государств.



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