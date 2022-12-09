Цена на нефть Urals с отгрузкой в Приморске упала до 43,72 доллара за баррель

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Цена российской нефти Urals с отгрузкой в Приморске снизилась до 43,72 доллара за баррель после введения потолка цен на уровне 60 долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные агентства Argus.

Аналитик Майкл Каролан отмечает, что такая динамика связана с отсутствием желающих приобрести российскую нефть в регионе. В связи с этим продавцы вынуждены прибегать к максимальному снижению цен.

По словам эксперта, при сохранении такого тренда Urals уже в ближайшее время может стать в два раза дешевле североморской нефти Brent, несмотря на то что она также бьет многомесячные ценовые минимумы.

В публикации отмечается, что в текущем году 75% экспортных поставок российской нефти осуществлялись через западные порты. Сокращение объемов импорта в ЕС подразумевает, что России придется переориентироваться на азиатский рынок, что дольше и гораздо дороже. Это в свою очередь повлечет большие потери для нефтяников.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о потолке цен на российскую нефть вступило в силу 5 декабря. На сегодняшний день невозможна перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель.

В сентябре Владимир Путин предупредил, что Россия не будет продавать нефть, уголь и газ странам, которые установят потолок цен на энергоресурсы.



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