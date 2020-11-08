Депутат МГД: Возможность внутренних займов – один из механизмов развития города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат МГД Людмила Гусева рассказала Агентству "Москва", что возможность внутренних займов в бюджет Москвы – это один из механизмов развития города в условиях пандемии.

Она отметила, что коронавирус стал серьезным проверкой на прочность для экономики во всем мире, однако город оказался хорошо подготовленным и справился лучше большей части мегаполисов.

"Расчеты финансово-экономического блока правительства Москвы показывают, что в следующем году город сможет в полном объеме выполнить свои социальные обязательства и продолжить выполнение заявленных программ", – отметила депутат МГД.

Гусева рассказала, что для того, чтобы избежать сокращения бюджетных расходов в бюджете заложили возможность внутренних заимствований. По словам депутата, это примерно седьмая часть расходов бюджета столицы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции нанесла бюджету Москвы огромный ущерб.