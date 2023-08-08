Объем бюджетных ассигнований к 2025 году в Москве составит почти триллион рублей

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти сохраняют стабильное выделение бюджетных ассигнований, последовательно увеличивая объемы финансирования строительной сферы. Об этом руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал на Московском урбанистическом форуме.

Подводя итоги работы за семь месяцев этого года, он отметил, что к 2025 году ассигнования приблизятся почти к одному триллиону рублей. Загрутдинов пояснил, что бюджетные средства распределяются на строительство объектов социальной инфраструктуры: школ, садов, поликлиник и объектов спорта.

"Что касается ввода объектов, Москва продолжает наращивать темпы строительства, тем самым повышая показатель роста качества городской среды. К 2025 году объемы ввода объектов, в том числе жилья по программе реновации жилищного фонда вырастут до около 5 миллионов квадратных метров ежегодно", – заключил он.

Во время форума он также поделился, что до 2025 года в Москве хотят ввести в эксплуатацию 609 объектов на площади в 13,4 миллиона "квадратов". По его словам, на это столица выделила финансирование в размере порядка 2,9 триллиона рублей.

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