Московский завод кабельной продукции нарастил инвестиции в производство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный завод "Москабельмет" – один из ведущих российских производителей кабельно-проводниковой продукции – в прошлом году инвестировал в свое развитие более 460 миллионов рублей. Этого удалось достичь в том числе благодаря поддержке Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2022-м завод получил статус промышленного комплекса. Это позволяет заручиться налоговыми льготами и направлять сэкономленные средства на собственное развитие, пояснил Ефимов. Инвестиции помогут компании еще больше закреплять свои позиции на кабельном рынке и расширять направления деятельности.

Модернизация оборудования и совершенствование производственных процессов позволяют увеличить контроль качества, а также сокращать сроки выпуска товаров. Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что свою выручку компания вкладывает в том числе в рост объемов производства. Так, за последние пять лет комплекс представил порядка 200 тысяч километров кабельно-проводниковой продукции.

"Кроме того, предприятие инвестирует в расширение ассортиментной линейки – сегодня здесь производят специальные кабели для зарядки электромобилей, судовые кабели для электрических речных трамваев, а также кабели для солнечной генерации", – поделился Овчинский.

Отмечается, что каждый год предприятие выпускает две-три инновации, которые позволяют производить новые виды не только собственно кабелей, но и целых систем.

Ранее Ефимов рассказал, что выпуск мясной продукции в столице за первые пять месяцев 2023 года увеличился на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вице-мэр заявил, что на данный момент в Москве работают 24 мясоперерабатывающих предприятия, на которых суммарно насчитывается порядка 14 тысяч специалистов.

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