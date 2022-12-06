Экономист предупредила о росте цен на новогоднюю продукцию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за роста цен на нефтехимию будет дорожать вся новогодняя продукция. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Марию Долгову.

Так, в одной из крупнейших торговых сетей, которая продает потребительские товары, искусственные ели подорожали от 20 до 300%. По мнению Долговой, резкий скачок цен связан с разрывом логистических связей между государствами.

"В этом году явно будет ограничено предложение елей иностранного производства в силу целого ряда причин. А если они и будут, то здесь более длинная и дорогая логистика тоже приведет к дополнительному удорожанию этих товаров", – поделилась эксперт.

Она также предупредила, что цены на российскую новогоднюю продукцию также будут продолжать расти.

Ранее эксперты рассказали о подорожании в среднем на 50–100 рублей елочных игрушек. Они отметили, что на это повлиял рост цен на сырье. По словам коммерческого директора фабрики елочных игрушек "Ленигрушка" Эдуарда Никонорова, при изготовлении новогодних украшений в основном используются импортные материалы.

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