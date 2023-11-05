РФ впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов

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Россия впервые произвела свыше трети всех натуральных алмазов в мире по итогам прошлого года. Вместе со странами Африки РФ занимает почти 90% мирового рынка, при этом лидерами по объемам экспорта этого сырья стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Европа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Кимберлийского процесса (КП).

Отмечается, что в 2022 году объем производства алмазов в мире составил 119, 96 миллиона карат, из которых 41,9 миллиона пришлись на РФ – это 35% рынка. До этого, начиная с 2004 года, Россия по производству в мире занимала от 22 до 33% ежегодно.

Также 61,6 миллиона карат добыли в африканских странах. Самими крупными производителями алмазов на материке стали Ботсвана – 24,5 миллиона карата, Демократическая Республика Конго – 9,9 миллиона карат, Южная Африка – 9,7 миллиона карат. Помимо Африки, в лидерах по объемам производства в КП стали Канада – 16,3 миллиона карат и Бразилия – 158 тысяч карат.

Кроме того, в прошлом году больше всего алмазов продали ОАЭ – 89,4 миллиона карат (27%% от мирового экспорта) и Европа – 75,2 миллиона карат (22,7%), которые вообще не занимались добычей этого сырья.

В топе стран по объемам поставок этих драгоценных камней на мировой рынок оказались РФ – 36,7 миллиона карат, Ботсвана – 27,1 миллиона карат, Индия – 26,1 миллиона карат, Канада – 16,3 миллиона карат, Конго – 11,6 миллиона карат и Южная Африка – 10,8 миллиона карат.

Ранее Минфин РФ предупредил, что ввод ограничений против российских поставок алмазов приведет к масштабным искажениям рынка, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения.

Там рассказали, что все достигнутые благодаря КП достижения могут быть перечеркнуты из-за "агрессивного вмешательства" на мировом рынке. Западные страны в лице "Большой семерки" и Евросоюза несут полную ответственность за последствия из-за срыва КП, что может повлечь за собой социальные волнения и мятежи, принося страдания странам-производителям и перерабатывающим странам, считают в ведомстве.

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