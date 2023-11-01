Минфин РФ предупредил об искажении рынка алмазов в случае ограничений против России

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Ввод ограничений против российских поставок алмазов приведет к масштабным искажениям рынка, что ударит по наиболее уязвимым слоям населения. Об этом говорится в обращении Минфина России к участникам Кимберлийского процесса (КП) в преддверии предстоящего пленарного заседания.

"Западные страны развернули кампанию ненависти против России в рамках Кимберлийского процесса, бессовестно злоупотребляя принципом открытого диалога КП. Все формы общения внутри процесса наполнены клеветническими клише, навязчиво повторяемыми западными странами, стремящимися создать видимость своей значимости", – уточнили в Минфине.

Также там добавили, что все достижения, достигнутые благодаря КП, могут быть перечеркнуты в случае "агрессивного вмешательства" на мировом рынке. Западные страны в лице "Большой семерки" и Евросоюза несут полную ответственность за последствия из-за срыва КП, что может повлечь за собой социальные волнения и мятежи, принося страдания странам-производителям и перерабатывающим странам, считают в ведомстве.

"Западные страны играют с ящиком Пандоры – им это дается легко, поскольку на карту поставлено процветание и благополучие других", – указано в обращении.



Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6–10 ноября в онлайн-формате. В Минфине РФ полагают, что оно во многих отношениях станет переломным моментом.

"Кимберлийский процесс либо восторжествует как эффективный и хорошо сбалансированный и широкоформатный механизм регулирования, каким мы его знаем, либо мы можем увидеть его прискорбный распад, уходящий в безвестность или превращающийся в еще один геополитический инструмент в руках Запада", – заключили там.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российских алмазов. Ранее зарубежные СМИ писали, что заявление G7 по российским алмазам ожидается до конца октября.

До этого стало известно, что страны G7 обсуждают альтернативные варианты введения запрета на импорт российских алмазов с 2024 года. Однако запрет вызывает противоречия из-за потенциальных последствий, так как Россия обеспечивает добычу 30% алмазов в мире, а на страны "семерки" приходится 70% мирового спроса на алмазы.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок.