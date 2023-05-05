Эксперт объяснил, возможен ли раскол мира на враждующие экономические блоки

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В мире растет риск распада глобализированной экономики на враждующие блоки, что в дальнейшем окажет негативное влияние на всех участников процесса. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков.

Больше всего вероятным расколом, по словам эксперта, обеспокоен Запад. Он понимает, что при таком раскладе событий потеряет мировое лидерство. При этом страны, которые смогут сменить Запад на месте мирового лидера, способны выстроить гораздо более мощный экономический блок, уверен Чирков.

"Раскол по таким экономическим блокам будет способствовать большему благосостоянию как раз наименее обеспеченных стран, потому что в результате этого раскола мир перестанет спонсировать западные страны, их благоденствие", – сообщил экономист.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что процесс дедоларизации уже запущен. После введенных против России санкций страна не может полагаться на доллар. Однако, отметил постпред, благодаря действиям российских властей рубль продемонстрировал устойчивость после введенных ограничений.