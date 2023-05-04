Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 3 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс американской валюты упал ниже 78 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Кроме того, курс евро также опустился, показатель упал ниже 86 рублей. Крайний раз такой результат фиксировали 4 апреля.

На 15:58 по московскому времени курс доллара упал на 1,24 рубля, до 77,97 рубля, евро – на 1,77 рубля, до 85,95 рубля. При этом курс юаня опустился на 20 копеек, до 11,25 рубля.

Это произошло на фоне решения российского Минфина почти в два раза уменьшить продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что курс валюты США до конца мая будет находиться на уровне 79–82 рублей. По худшему сценарию рубль может ослабнуть на один, максимум полтора-два рубля, считает он.