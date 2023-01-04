Правительство РФ выделило "Ямалшельфу" два участка недр в Карском море

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Российское правительство выделило в пользование Ямальской шельфовой компании два участка углеводородов на территории Карского моря. "Ямалшельфу" предоставили такую возможность без торгов, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить... обществу... Ямальская шельфовая компания право пользования участками недр... федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов... для геологического изучения недр в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные участки носят названия Восточно-Сеяхинский и Среднеобский. Границы их территорий проходят по береговой линии Обской губы Карского моря.

Ранее сообщалось, что кабмин увеличит с 300 до 500 миллионов рублей предельные размеры субсидий для организаций лесопромышленной отрасли с целью компенсации логистических издержек. Данную инициативу поддержали в Минфине.

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