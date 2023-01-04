В РФ восстановили грузооборот морских портов на допандемийном уровне

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Грузооборот российских морских портов в 2022 году восстановили на том уровне, который был в 2019 году до пандемии COVID-19 в объеме 840 миллионов тонн. Информацией об этом поделились на сайте Росморречфлота.

"Важным результатом работы в минувшем 2022 году в сфере ответственности Федерального агентства морского и речного транспорта стало восстановление объемов перевалки грузов в морских портах на допандемийном уровне 2019 года – порядка 840 миллионов тонн", – поделились там.

В Росморречфлоте добавили, что по итогам прошлого года производственные мощности российских морских портов выросли на 36,64 миллиона тонн. Такие результаты стали возможными благодаря возведению ряда важных объектов, например специализированного угольного терминала Порт Вера, который находится в районе мыса Открытый с мощностью в 4,55 миллиона тонн.

Помимо этого, в агентстве подчеркнули, что специалистам удалось обеспечить переориентацию грузопотоков из Северо-Западного бассейна в восточном направлении. Речь идет о перевалке контейнерных грузов в портах Дальнего Востока за 11 месяцев 2022 года, которые выросли на 8,3%.

Ранее сообщалось, что российское правительство продлило запрет на экспорт из России риса и рисовой крупы до 30 июня 2023 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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