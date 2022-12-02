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Курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 7 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Уточняется, что российский рубль снижается не только к доллару, но и к юаню и евро. Китайская валюта торгуется свыше 8,8 рубля. Евро же показал результат в районе 65 рублей.



Долларовый курс с расчетами завтра на 18:36 по московскому времени рос на 47 копеек, до 61,96 рубля ( минутами ранее поднимался до 62,02 рубля). Китайский юань дорожает на 8,1 копейки, до 8,805 рубля, евро же – на 55 копеек, до 65,03 рубля.

До этого кандидат экономических наук Михаил Беляев пояснил, как будет меняться курс доллара в ближайшее время. Он подчеркнул, что курсы валют зависят от общего состояния экономики государства.

По его мнению, на данный момент экономика РФ находится в состоянии адаптационного спокойствия с признаками улучшения ситуации. Аналитик выразил мнение, что "якорным" значением курса будет 61 рубль за доллар.

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