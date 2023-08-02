Кондиционеры и посудомойки могут подорожать в РФ из-за введения ввозных пошлин

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Посудомоечные машины, кондиционеры, другие бытовые приборы станут дороже в России, если будут установлены пошлин на их ввоз в страну. Помимо этого, сократиться объем поставок, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей ритейла.

Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация, что в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение увеличить ставки таможенных пошлин на ввоз вентиляторов, кондиционеров, сплит-систем и бытовых посудомоечных машин до 3–10%. Сейчас установлена нулевая ставка импортной пошлины на данные товары.

Повышение пошлин и ограничение конкуренции во многих случаях приводит к удорожанию продукции, отметили в пресс-службе дистрибьютора Merlion. Там также напомнили, что товар, закупаемый Merlion как дистрибьютором, является импортным.

По мнению директора по продукту Starwind (торговая марка Merlion) Александра Галкина, на данный момент в РФ нет предприятий, самостоятельно производящих бытовые сплит-системы или посудомоечные машины полным циклом. Некоторые компании в тестовом режиме запускают процесс сборки приборов по технологиям SKD (крупноузловой) или CKD (мелкоузловой), это позволит им заявлять, что приборы произведены в России, но большинство компонентов будут ввозиться из других стран, уточнил эксперт.

Он добавил, что повышение ввозной пошлины станет причиной увеличения цен для конечных покупателей. Галкин предупредил об уменьшении объема ввоза, но рынок, по его словам, адаптируется под нововведения.

"И кондиционеры, и посудомоечные машины благодаря доступности по цене все чаще появляются в квартирах и домах россиян. Люди оценили преимущества использования этих бытовых приборов. Текущее количество ежегодно импортируемых приборов обеспечивает текущие потребности в полном объеме", – сказал он.

О том, что повышение ввозных пошлин является вынужденной мерой, сообщил директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Строев. Специалист уточнил, что это нужно для возможности развития производства на территории РФ, так как для локализации производства бизнесу необходимы более выгодные условия внутри страны.

Он считает, что некоторый рост цен – это небольшая плата за новые рабочие места, рост промпроизводства и приток инвестиций. Россия останется крупнейшим рынком Европы по спросу на кондиционеры, заверил специалист.

"У нас значительный потенциал, и конечно его нужно использовать не только для сбора конечной продукции, но и для развития полного цикла собственных производств, включая комплектующие, станки и оборудование", – подвел он итог.

Ранее в РФ предложили отказаться от постепенной отмены экспортной пошлины на нефть при соизмеримом повышении налога на добычу полезных ископаемых и повысить экспортную пошлину. Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов считает, что так будет снижена доходность поставок нефти за рубеж, что увеличит объемы для его переработки внутри страны.

До этого в Минэкономразвития заявили, что ставка ввозной пошлины на очищенный глицерин вырастет с 3 до 5%. В Минздраве РФ при этом отметили, что рост ввозной пошлины на глицерин из недружественных РФ стран не скажется на ценах препаратов.

Пошлины на импорт вина из недружественных стран вырастут почти в 1,5 раза