Европейский ЦБ повысил базовую процентную ставку до 3% годовых

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Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) заявил, что теперь три ключевые процентные ставки будут подняты на 50 базисных пунктов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Совет управляющих принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов и ожидает их дальнейшего повышения", – говорится в сообщении.

Из этого следует, что базовая процентная ставка дошла до 3%, а ставка по депозитам – до 2,5%. Изменился тариф и по краткосрочным кредитам ЕЦБ, дойдя до 3,25%.

В октябре прошлого года ЕЦБ уже поднимал базовую ставку до 2%. На тот момент совет управляющих принял решение увеличить на 75 базисных пунктов два иных ключевых параметра. Так, ставка по депозитам дошла до 1,5%, а по краткосрочным кредитам – до 2,25%.

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