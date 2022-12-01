Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ поднялся в ноябре до 53,2 пункта

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Аналитики зафиксировали в ноябре рост индекса деловой активности обрабатывающих сфер России до 53,2 пункта. Об этом свидетельствуют данные S&P Global.

Отмечается, что в предыдущем месяце индекс составлял 50,7 пункта. Рост производства, сообщают аналитики агентства, продемонстрировал значительную скорость. Результат оказался самым быстрым с января 2017 года.

"Значительное увеличение уровня производства товаров в РФ было отмечено в середине четвертого квартала", – отметили эксперты.

Уточняется, что значение индекса выше 50 пунктов демонстрирует увеличение деловой активности, а ниже этого уровня – на ее замедление.

По словам представителей S&P Global, антироссийские санкции оказали негативное влияние на спрос покупателей из других государств. Из этого следует, что продажи компаний РФ обеспечили отечественные клиенты.

Кроме того, количество новых заказов на экспорт возрастал до ноября, однако после этого месяца значительно сократился. Некоторые эксперты назвали укрепление российской валюты как причину снижения спроса.

Ранее сообщалось, что с 28 февраля текущего года в Швейцарии заморозили порядка 8 миллиардов евро активов физических лиц РФ.

Средства замороженных активов России в зарубежных банках составляет 330 миллиардов евро. Около 300 из них принадлежат российскому Центробанку, еще 30 миллиардов евро – собственность предпринимателей из РФ.

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