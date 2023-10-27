Бухту Капсель под Судаком озеленят популярные артисты

Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ"

28 октября в бухте Капсель под Судаком пройдет Зеленый фестиваль "Таврида.АРТ". Тысячи крымчан и гостей полуострова соберутся рядом с мысом Меганом – они высадят на набережной и на площадках арт-кластера порядка 1,3 тысячи вечнозеленых деревьев и многолетних кустарников. К гостям присоединятся певец Хабиб и поп-рок-группа The Hatters.

Открытые для всех желающих мероприятия по озеленению территории бухты Капсель – это новый этап в истории лесонасаждений Крыма. Под Судаком высадят гималайские кедры, судакские сосны, кипарисы, миндаль, можжевельник и многие другие растения. Событие объединит несколько тысяч людей из разных городов Крыма – от Феодосии до Севастополя, а также жителей новых регионов.

Популярные исполнители посадят именные деревья на территории Академии творческих индустрий "Меганом". А вечером посетители фестиваля услышат вживую их хиты, а маленькие зрители смогут даже взять автограф и сфотографироваться с Хабибом.

В течение дня гостей также ждет насыщенная программа с лекциями о природе Крыма, эко-мастер-классами для взрослых и детей, ярмарками осеннего урожая и изделий крымских мастеров, а также множество других активностей.

Ранее в Академии творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ") молодые музыканты творили под руководством экспертов в области классической музыки. Авторская программа "Академия Юрия Башмета" объединила 125 талантливых музыкантов: учиться у маэстро приехали молодые дирижеры, звукорежиссеры, артисты оркестра и композиторы из Санкт-Петербурга, Красноярского края, Донецкой и Луганской народных республик, Татарстана и Белоруссии.