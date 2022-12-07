Воздух в Москве прошедшей осени был менее загрязнен, чем в прошлом году – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период с сентября по конец ноября текущего года воздух в столичном регионе содержал на 16% меньше взвешенных веществ РМ10, чем в прошлом году, а концентрации РМ2,5 сократились на 18%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

В этом году такой результат получился благодаря обильным осадкам и сильному ветру, утверждает он. Специалисты зафиксировали самые большие концентрации загрязняющих веществ вблизи крупных автотрасс, однако на территории жилых домов был отмечен значительно пониженный уровень, заявил Бирюков.

Заммэра отметил, что на сегодняшний день в столице свою деятельность осуществляют порядка 56 автоматических станций.

"Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра (РМ2,5), которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", – подчеркнул Бирюков.

Ранее сообщалось, что под Рязанью впервые с 26 августа не зафиксировали превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ из-за природных пожаров. В Роспотребнадзоре заявили, что все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по исследуемым показателям.



В Москве работают над улучшением экологической ситуации

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