Россельхознадзор обнаружил превышение антибиотиков в клубнике – СМИ

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Специалисты Россельхохнадзора обнаружили превышение содержания антибиотиков в клубнике, выращиваемой в России. Об этом со ссылкой на замглавы Россельхознадзора Антона Кармазина сообщает газета "Известия".

"В нашей клубнике выявлено превышение тетрациклина в 20 раз, это вырастили наши тепличные хозяйства", – заявил он.

Кармазин сообщил, что с начала 2023 года в ведомстве зафиксировали 1,7 тысяч случаев, когда в продукции, в том числе импортного производства, были превышены максимально допустимые показатели токсичных веществ.

В Россельхохнадзоре сообщили, что сейчас максимально допустимые уровни остаточного содержания антибиотиков в продукции растениеводства не установлены, поэтому ведомство инициирует мониторинг данной продукции на содержание антибиотиков. Полученные результаты могут стать основой для совершенствования нормативной базы, считают в ведомстве.

Почетный член Ягодного союза, ученый агроном по специальности "защита растений" Ирина Барбашина считает, что антибиотики для обработки ягод могут применять маленькие фермерские хозяйства.

По ее словам, большие компании не будут заниматься подобным, так как дорожат своей репутацией.

Ранее эксперты рассказали россиянам, какие риски могут содержать в себе фермерские продукты. Они заявили, что безопаснее всего покупать продукцию у фермеров, которые имеют сертификаты о качестве, разрешение на торговлю и личную медкнижку.

Однако и в таком случае нужно тщательно изучить маркировку, обращая особое внимание на срок годности, подчеркнули специалисты.

