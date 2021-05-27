Фестиваль ART LIVE пройдет в онлайн-режиме

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Компания Tele2 проведет арт-фестиваль ART LIVE в режиме онлайн. Отмечается, что каждый четверг на протяжении пяти недель зрителей ждут онлайн-представления музыкантов, художников, танцоров и стендап-комиков.
Первый прямой эфир пройдет 27 мая в 19:00. Музыкант MC Сенечка выступит на трибунах бассейна под открытым небом "Чайка". Трансляции будут вести в официальной группе оператора в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, присоединиться к мероприятию можно будет из любой точки Москвы, страны или мира. Стримы представлений будут вестись на скорости мобильного 4G-интернета Tele2.
3 июня камера Tele2 переместится в парк "Братеевская пойма", где в 20:00 в прямой эфир выйдет творческий дуэт ZAK&ALENKA. Представление с участием художника-графиста и музыканта дополнят сами зрители трансляции – они присоединятся к созданию уникального арт-полотна, изменяя в режиме реального времени его форму, цвет и музыкальное сопровождение.
Помимо этого, стендап-концерт также выйдет за пределы стен традиционного стендап-клуба: юмористы выступят на импровизированной сцене, которая будет организована на подземном паркинге ТРК "VEGAS Кунцево". Отмечается, что 10 июня в 20:00 не только посетители торгово-развлекательного комплекса, но и любой желающий сможет принять участие в создании комедийного материала.
17 июня к проекту подключится дуэт танцовщиц: в 20:00 в "Зеркальном лабиринте" на Ходынском поле Майя Селезнева и Полина Сонис представят спектакль без слов, музыкальное оформление которого создаст певица Юля Лед.
Завершит арт-фестиваль трио, которое состоит из актрисы-танцовщицы, художника и музыканта. Сценой на этот раз станет музей "Подводная лодка" в Тушине.
24 июня в 20:00 художница Джеки Маду под мелодию композитора и мультиинструменталиста Бхимы воссоздаст танцующий силуэт актрисы Театра Фоменко Стефани Елизаветы Бурмаковой.
Ранее сообщалось, что книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17–20 июня. Первоначально его планировалось провести 3–6 июня.
Мероприятие проходит ежегодно у стен Кремля. Оно приурочено ко Дню русского языка и Дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, который отмечается 6 июня.
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