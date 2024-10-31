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31 октября, 17:45

Экономика

Маркетплейс Ozon приостановит постоплату для большинства товаров с 1 ноября

Фото: 123RF/dazhetak

Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, в которую входят одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и другие товары, нуждающиеся в примерке. Об этом РИА Новости заявили в компании.

Уточняется, что при покупке вещей из категории fashion клиенты в два раза чаще используют постоплату, чем для других категорий.

Несмотря на изменения, клиенты, которые уже заказали товары с постоплатой до 1 ноября, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи.

Ранее СМИ писали, что российские маркетплейсы могут освободить от ответственности за контрафакт. В Минэкономразвития РФ предложили определить для этого условия. Как утверждали журналисты, одним из них станет незнание о неправомерном использовании интеллектуальной собственности или же своевременные попытки остановить незаконную торговлю.

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