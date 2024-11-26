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26 ноября, 06:00

Экономика

Акционеры Ozon 27 декабря обсудят редомициляцию с Кипра в Россию

Фото: 123RF/dazhetak

Акционеры Ozon 27 декабря проголосуют о вопросе редомициляции с Кипра в Россию. Об этом сообщается на сайте компании.

Акционеры на собрании обсудят возможную регистрацию Ozon в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Если решение примут, компания будет зарегистрирована в форме международной компании публичного акционерного общества (МКПАО "Озон").

В последние 2,5 года Ozon проводил тщательный анализ различных вариантов по обеспечению устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе в нынешних геополитических, регуляторных и экономических условиях.

Ранее СМИ писали, что российские маркетплейсы могут освободить от ответственности за контрафакт. В Минэкономразвития РФ предложили определить для этого условия. Как утверждали журналисты, одним из них станет незнание о неправомерном использовании интеллектуальной собственности или же своевременные попытки остановить незаконную торговлю.

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