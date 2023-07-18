Хинштейн заявил, что регулирование рекомендательных алгоритмов в РФ коснется маркетплейсов

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Инициатива о регулировании рекомендательных алгоритмов будет касаться в том числе маркетплейсов, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Автор проекта депутат ГД Антон Горелкин ранее пояснял, что главная цель инициативы заключается в создании прозрачных механизмов рекомендаций и не допущении их применения в незаконных целях. По его словам, бесконтрольное применение таких алгоритмов крупными платформами свидетельствует о манипуляциях как в маркетинговых, так и в политических целях.

"Именно поэтому тренд на регулирование рекомендательных технологий стал общемировым: все чаще законодатели разных стран говорят о необходимости регламентировать эту сферу", – цитирует Горелкина РИА Новости.

Парламентарий заявлял, что проект обяжет владельцев платформ, которые задействуют рекомендательные алгоритмы, не просто сообщать об этом своим пользователям, но и доводить до них основные правила их работы. Они также должны будут содержать описание механизма рекомендаций и информацию, которую они собирают и используют, с указанием источника их получения.

Следить за соблюдением прав россиян будет Роскомнадзор, уточнил Горелкин. Проект предполагает создание инструментария для воздействия на платформы, которые при помощи рекомендаций вводят в заблуждение, распространяют ложную информацию или еще каким-либо образом нарушают российское законодательство.

23 июня инициатива, направленная на правовое регулирование в сфере использования рекомендательных алгоритмов предоставления данных в Сети, была внесена в Госдуму. Изменения хотят внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Статью планируют дополнить новым пунктом, который утвердит особенности предоставления данных с применением рекомендательных технологий.

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