Эксперт объяснил решение компании E.ON списать свою долю в газопроводе "Северный поток"

Фото: ТАСС/dpa/Stefan Sauer

Решение немецкой компании E.ON полностью списать свою долю в газопроводе "Северный поток" представляет собой стандартную операцию. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова.

Аналитик подчеркнул, что списание доли в проекте не говорит о том, что компания перестала быть собственником.

"Нельзя акции, которые тебе принадлежат, как-то аннулировать в одностороннем порядке. Компания их никому не продала. Просто в своей финансовой отчетности E.ON указывает, что стоимость этих бумаг равна нулю", – заявил Юшков.

Корпорация уверена в том, что эти акции никто не решится приобрести, добавил эксперт. Владельцы бумаг не получают дивиденды. Однако, подчеркнул Юшков, данная ситуация может измениться, если санкции в отношении "Газпрома" или "Северного потока" будут упразднены. После этого компания пересчитает стоимость акций, заключил аналитик.

Ранее в российском министерстве иностранных дел заявили, что Совет безопасности ООН должен принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию взрывов на газопроводах.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне.

Танкер под флагом Греции неделю находился у мест взрывов на "Северных потоках"

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