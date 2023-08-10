ФАС одобрила сделку по приобретению Sela, Zarina, Befree и Love Republic

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала приобретение компанией "Радио реклама НН" торговых сетей Sela, Zarina, Befree и Love Republic, входящих в Melon Fashion Group. Об этом говорится в соответствующем сообщении федерального органа исполнительной власти.

"ФАС согласовала ходатайство "Радио Реклама НН" о приобретении торговых сетей ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC и Sela. <...> По мнению службы, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынках розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами", – говорится в уведомлении.

В ФАС уточнили, что рекламное агентство планирует приобрести до 75% акций АО "МФГ Инвест", а также право контролировать деятельность АО "Мэлон Фэшн Груп" и ООО "Такси.Стиль".

Ранее сообщалось, что компания X5 Group выкупит торговые сети "Виктория" и "Дешево". Речь идет о 118 магазинах и двух распределительных центрах. В настоящее время компания управляет розничными сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

Общая площадь 118 предполагаемых для покупки объектов оценивается в 92 тысячи квадратных метров.

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