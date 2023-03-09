Компания Swarovski полностью покинет российский рынок

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Австрийская компания Swarovski покинет российский рынок. Об этом рассказал генеральный директор организации Алексис Назард в интервью изданию Trend.

"Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность (в России. – Прим. ред.)", – заявил гендиректор.

Назард добавил, что Swarovski покинет рынок РФ в соответствии со всеми применимыми законами. Речь идет в том числе об экономических санкциях и других торговых ограничениях. При этом гендиректор не уточнил, когда именно компания приступит к реализации этого плана.

В марте 2022 года Swarovski приняла решение приостановить поставки в Россию. Россиянам запретили оформлять заказы в интернет-магазине компании.

Swarovski занимается выпуском элитной бижутерии из хрусталя. Штаб-квартира компании находится в австрийском городе Ваттенс.

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