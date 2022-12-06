Логистическая компания "Инфинити Групп" будет работать в России

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Группа компаний "Инфинити Групп", имеющая подразделения в Китае и Казахстане, будет работать в России, сообщает пресс-служба компании.

Компания оказывает высококачественные логистические услуги. Работая в области логистики с Китаем более 10 лет, "Инфинити Групп" зарекомендовала себя тем, что приобрела более 370 постоянных клиентов и перевезла более 75 тысяч тонн грузов. Она предоставляет широкий комплекс услуг начиная от доставки грузов, заканчивая решением логистических, юридических и торговых вопросов.

При необходимости специалисты компании "Инфинити Групп" помогут найти надежных торговых партнеров или производителей в Китае, организовать поставку необходимого оборудования или запчастей.

У "Инфинити Групп" есть лицензия на экспортно-импортную деятельность в Китае, собственный логистический отдел, склады и транспорт в стране. Клиентам компании нет необходимости ехать в Китай, ее сотрудники берут на себя решение всех вопросов и проблем.

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