Банк ДОМ.РФ расширил дистанционные услуги для покупки жилья

Фото: пресс-служба Банка ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ запустил удаленное открытие аккредитивов для безопасных расчетов по сделкам с недвижимостью, сообщили в пресс-службе банка.

Сервис позволяет открыть специальный счет без посещения банка. Услуга особенно актуальна при покупке жилья на вторичном рынке, где требуется дополнительная защита интересов участников.

Средства на покупку жилья списываются со счета покупателя в момент открытия аккредитива, но продавец получает их только после предоставления документов о регистрации договора приобретения недвижимости.

"Аккредитив – один из наиболее востребованных инструментов при купле-продаже имущества, с его помощью мы гарантируем своевременность расчетов, безопасность и надежность как для покупателя, так и для продавца. С учетом роста популярности дистанционных услуг при покупке недвижимости ожидаем, что новый сервис будет сопровождать до 100% сделок на вторичном рынке", – сказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Он добавил, что при покупке же жилья в новостройках клиенты активно пользуются другой дистанционной услугой – открытием эскроу с аккредитивом.

Для открытия аккредитива необходимо зарезервировать счет на сайте банка. Выездной сотрудник банка – мобильный банкир – приедет в удобное клиенту время и место для подписания документов.

"Стратегия развития Банка ДОМ.РФ предполагает постоянное совершенствование цифровых сервисов и продуктовых линеек. Дистанционные услуги – это удобно, быстро и безопасно для клиента, а банку дает снижение издержек и позволяет быть в тренде устойчивого развития, уменьшая безбумажный оборот", – отметил директор подразделения Диджитал Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

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