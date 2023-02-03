Ак Барс Банк обновил условия льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний

Фото: пресс-служба ПАО "АК БАРС" БАНК

Ак Барс Банк обновил условия по программе льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний: теперь взять ипотеку можно по ставке от 4,7%, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что для зарплатных клиентов сотрудников ИТ-компаний ставка составит от 4,4%. Кроме того, теперь воспользоваться программой могут заемщики от 18 до 50 лет (ранее оформить кредит могли лица от 22 до 44 лет. – Прим. ред.), а также снижены условия по минимальной ежемесячной заработной плате для специалистов ИТ-компаний: в городах-миллионниках со 150 до 120 тысяч рублей в месяц, прочие города – до 70 тысяч рублей. В Москве необходимая зарплата осталась прежней – 150 тысяч рублей.

Изменений коснулось и количество аккредитованных компаний – их число увеличилось до 19 тысяч (ранее требованиям соответствовали 12 тысяч компаний).

В банке отметили, что максимальный размер кредита в регионах РФ с численностью менее 1 миллиона человек – до 9 миллионов рублей. В регионах с численностью более 1 миллиона человек – до 18 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос – от 15%, возможно использование материнского капитала. ИТ-ипотека распространяется на покупку жилья в строящихся и готовых многоквартирных домах, домах блокированной застройки, строительство дома и покупку земельного участка.

Период действия программы – до 31 декабря 2024 года.

Подать заявку можно на сайте и в офисах банка.

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