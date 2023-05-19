В ГД призвали разрешить гражданам сбивать дроны на территории их участков

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В РФ необходимо разрешить жителям сбивать беспилотники, которые залетели на территорию их участков, это обезопасит людей и защитит их частную жизнь. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Колунова.

"Квадрокоптеры не должны летать над участками и индивидуальными жилыми домами без согласия их собственников", – заявил он.

Депутат призвал регламентировать высоту полета беспилотников над жилыми постройками и в случае нарушения разрешить жителям сбивать их антидроновым оружием и подручными средствами. Он отметил, что возмещать стоимость квадрокоптера в таком случае не придется.

Ранее в Госдуме предложили создать рабочую группу, в рамках которой участники будут в оперативном порядке разрабатывать инициативы по регулированию использования беспилотников. Сейчас в РФ нет какой-либо внятной государственной политики по регулированию сферы беспилотного транспорта, сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

До этого ГД поддержала в первом чтении проект закона, который даст возможность силовикам пресекать движение наземных и водных дронов. В настоящее время силовые структуры могут противостоять только воздушным беспилотникам.