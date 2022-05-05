Онищенко прокомментировал возможную утечку данных из "Гемотеста"

12:41
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал возможную утечку данных клиентов медицинской лаборатории "Гемотест".
По его словам, если данная информация подтвердится, это потребует серьезного расследования, так как встанет вопрос биологической безопасности.
"За этими данными охотятся, все государства защищают эти данные. Потому что это данные о возрастных группах, о состоянии их здоровья, о состоянии иммунного ответа – это все то, что подпадает под обобщенное название "биологическая безопасность", – сказал Онищенко в эфире радио Sputnik.
Он подчеркнул, что у компании "Гемотест" необходимо проверить наличие иностранного капитала.
"Когда данные в системном плане утекают за рубеж, то это большой подарок нашим недругам", – добавил Онищенко.
О предполагаемой утечке стало известно ранее. Объявление о продаже базы данных клиентов "Гемотеста" появилось на одном из форумов в даркнете. В самой компании заверили, что уже инициировали проверку с целью установления достоверности данной информации, и пообещали обратиться в правоохранительные органы, если она подтвердится.
По данному факту Роскомнадзор направил в прокуратуру запрос о возможности проведения проверки.
В "Гемотесте" начали проверку из-за возможной утечки данных клиентов
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