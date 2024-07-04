Генпрокуратура РФ внесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов

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Генпрокуратура РФ внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву из-за роста числа побегов из российских колоний-поселений, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Кроме того, о состоянии законности проинформировали министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Позже выявленные нарушения в сфере обеспечения надзора за лицами, отбывающими наказания, были устранены, и за пять месяцев текущего года число побегов снизилось более чем в три раза.

В сентябре прошлого года трое осужденных совершили побег из колонии-поселения в Нижегородской области. Двоих удалось поймать сразу. Мужчины были привлечены к ответственности за кражу.

Колония-поселение отличается тем, что там отсутствует охрана, а осужденным разрешают свободно перемещаться в пределах территории. Кроме того, с одобрения администрации можно посещать населенный пункт. Однако, если осужденные покидают колонию без разрешения, их могут обвинить в побеге из места лишения свободы.

