Опасные сайты и каналы на тему онлайн-реестра военнообязанных появились в Сети

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В апреле в Сети появилось множество новых опасных доменов, а также мошеннических телеграм-каналов и ботов на тему создания онлайн-реестра военнообязанных. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании "РТК-Солар" Анастасию Климову.

По ее словам, специалисты нашли 23 подобных домена, активных из них – только четыре. Они рекламируют услуги по освобождению от службы в армии. Неактивные домены пока что отключены, однако в любой момент на их основе могут появиться мошеннические сайты.

"В апреле нам попался откровенно мошеннический ресурс. Сайт предлагал за 99 рублей проверить, не пришла ли вам повестка, но при этом по факту подписывал вас на онлайн-курсы по фитнесу с ежемесячной оплатой", – поделилась Климова.

Она добавила, что после создания реестра военнообязанных активность аферистов в Telegram лишь возросла.

14 апреля Владимир Путин подписал инициативу об электронных повестках. Согласно проекту, военнообязанных теперь можно будет уведомлять в дистанционном формате. Указом также вводится ряд ограничений для граждан РФ, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

Рассылка цифровых повесток будет только после постановления кабмина