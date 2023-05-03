В казачьей бригаде "Дон" появился новый боевой отряд

Фото: телеграм-канал "КАЗАЧЬЯ БРИГАДА "ДОН"

В составной казачьей бригаде "Дон" появился новый специальный боевой отряд "Аксай", сообщают на портале "Российское казачество" со ссылкой на представителя бригады.

"Это фактически батальонно-тактическая группа, но спектр задач имеет более широкий, включая диверсионно-разведывательную деятельность", – заявили в бригаде "Дон".

Как уточняют казаки, руководить отрядом "Аксай" будет опытный кубанский командир с позывным Чип. Ранее он получил звание Героя России за героизм, проявленный в зоне СВО.

Кроме того, до половины бойцов спецотряда прошли бои первого года СВО, большинство из них также награждены российскими государственными наградами. При этом другая половина – это добровольцы, которые сейчас проходят подготовку под присмотром опытных бойцов. Спецотряд "Аксай" отправится на передовую "со дня на день", резюмировали в казачьей бригаде "Дон".

Ранее к подготовке новобранцев приступили российские военные из отряда "Викинг". Штурмовиков обучают в тыловых районах ДНР. Сообщается, что "Викинг" уже участвовал в боевых действиях в рамках СВО.

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