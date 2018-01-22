Почти 16 тысяч автомобилей Ford отзовут в России из-за технической неполадки

Почти 16 тысяч реализованных в России автомобилей Ford решили отозвать по инициативе ООО "Форд Соллерс Холдинг"– официального представителя Ford на российском рынке.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Росстандарта, согласована программа мероприятий по добровольному отзыву машин Kuga и C-Max марки Ford. Уточняется, что отзыв затронет 15 тысяч 670 автомобилей, реализованных в период с мая 2012 года по декабрь 2014 года.

Как пояснили в Росстандарте, компания Ford приняла решения отозвать машины из-за локального перегрева головки блока цилиндра.

По словам специалистов, эта техническая неполадка может вызвать образование трещин и привести к утечке масла, находящегося под давлением, что, в свою очередь, создает опасность возгорания моторного отсека.

"На транспортных средствах Ford (Kuga, C-Max) будет выполнена модернизация системы охлаждения путем установки датчика уровня охлаждающей жидкости и обновление программного оборудования автомобилей", – сказано в сообщении Росстандарта. "Таким образом, в транспортных средствах появится визуальное и звуковое предупреждение, информирующее об уровне охлаждающей жидкости", – добавили в ведомстве.

Также отмечается, что владельцев автомобилей Ford, подлежащих отзыву, известят об этом в письме или по телефону. Их попросят доставить свое транспортное средство в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.