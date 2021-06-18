Почему с "ангелами" Victoria’s Secret разорвали контракты

Рухнул последний бастион мира идеальных моделей. Компания Victoria’s Secret отказалась от знаменитых "ангелов" – супермоделей, которые участвовали в ежегодных показах, дефилируя с крыльями бабочек, ангелов и фей. Рассказываем, какие девушки займут их место.



Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Руки прочь

Статус "ангелов" долгие годы считался пределом мечтаний многих девочек во всех уголках мира. Супермодели, которых так называли, были связаны с Victoria’s Secret особым контрактом. Они представляли бренд на различных мероприятиях и позиционировались как нежные и утонченные существа, не знающие забот и излучающие позитив. Впервые "ангелы" вышли на показ в 1998 году.

Избранными моделями становились утонченные красавицы с идеальными чертами лица и одними намеками на формы. Однако в 2019 году империя пошатнулась – на волне бодипозитива и выступлений против харрасмента начались нападки на политику компании и жесткая критика руководства, дошедшая до сенсационных разоблачений. Правозащитницы ополчились на владельца бренда миллиардера Лесли Векснера, а особенно на его заместителя, топ-менеджера Эда Разека, который и придумал "ангелов". В том же году традиционный показ "крылатых" моделей впервые был отменен.

Эд Разек в итоге поплатился рабочим местом за нелестное высказывание в адрес моделей-транссексуалов и девушек "плюс сайз". А потом на него обрушилась лавина гневных обвинений в сексуальных домогательствах и оскорблениях со стороны моделей, снимавшихся для рекламы белья. Обиженные дамы припомнили топ-менеджеру каждый нескромный взгляд, не говоря уже об откровенных приставаниях.



Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Солнце светит для всех

Бренду, испытывающему финансовые трудности, пришлось вписываться в стремительно меняющийся мир моды, в котором сегодня остается все меньше места откровенной сексуальности и доминированию идеальных моделей. Компания принесла извинения за нетолерантное поведение топ-менеджера и обещала изменить политику, привлекая к работе не только стандартных моделей. Бизнесмены согласились с тем, что время диктует необходимость выбора не только новых лиц, но и фигур, а демонстрировать одежду должны не только совершенные красавицы.

Раньше на показах белья от ныне скандального бренда блистали такие модели, как Тайра Бэнкс, Хелена Кристенсен, Жизель Бюндхен, Хайди Клум, Каролина Куркова и другие звезды. Требования к размерам девушек были достаточно жесткими. В частности, параметры были меньше стандартных 90 х 60 х 90, а потому модели держали строгую диету, особенно перед показами.

Теперь решено окончательно отменить показы "ангелов". Бренд будет доверять демонстрацию модного белья тем, кто не только умеет красиво ходить по подиуму. Рекламировать вещи будет, в частности, футболистка Меган Рапино, чья внешность по консервативным меркам далека от стандартов супермоделей. Моделью станет и китайская лыжница Эйлин Гу.

Женщины также будут выбирать белье, рассматривая его на изображениях индийской актрисы Приянки Чопры, ослепительно красивой женщины, фигура которой, по мнению зрителей, гораздо интереснее, чем у излишне худощавых профессионалов подиума. А первыми ласточками новой волны два года назад стали модель-трансгендер Валентина Сампайо и модель больших размеров Али Тейт Катлер.



Фото: AP Photo/Charles Sykes

За и против

Известие о революции в мире моды и отмене шоу "ангелов" потребители рекламы восприняли по-разному. Так в Сети разгорелись оживленные дискуссии, в разгар которых пользователи порой не стесняются в выражениях. Большинство считает, что назначение современной моды – служить обычным людям разных национальностей, размеров и цвета кожи, а не радовать глаз избранных красивыми, но далекими от ежедневного применения вещицами. По их мнению, когда идеальные девушки демонстрируют непрактичные трусики и бюстгальтеры, обычные женщины со стандартными размерами испытывают неприятные эмоции.

В частности, мужья невольно сравнивают своих жен с воздушными созданиями. Чаще всего это сравнение получается в пользу представительниц глянца. А то, что связанные прибыльными контрактами модели держат себя в форме в том числе и благодаря огромным гонорарам, уже не принимается в расчет. Противники смены политики бренда считают, что демонстрировать одежду должны профессионалы, а "ангельская" мода сродни искусству, которое не должно быть практичным.

