Живущие в Китае россиянки рассказали, как страна побеждает COVID-19

Китайский город Ухань в начале прошлого года стал отправной точкой одной из самых масштабных пандемий в истории человечества. Нет ни одной страны, куда бы не забрался коронавирус. Пока многие государства прогнозируют очередные волны заболеваемости, Китай с населением почти 1,5 миллиарда человек демонстрирует одни из самых низких цифр по количеству случаев COVID-19. Мы спросили жителей Поднебесной, в чем секрет таких результатов.



Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Близко к доковидной жизни

Наши собеседницы живут в разных частях Поднебесной. Виктория и Александра обосновались в столице Китая Пекине. Ирина живет в одном из древнейших городов страны – Сиане. А Марина переехала в крупнейший центр электронной и электротехнической промышленности – Шэньчжэнь.

Виктории не было в Китае практически всю пандемию – она вернулась буквально несколько месяцев назад. Девушка рассказала Москве 24, что по приезде в страну очень удивилась обстановке в городе.



Виктория жительница Пекина Все достаточно спокойно. Обстановка практически доковидная. Мероприятия организовываются, люди сидят в ресторанах, как и до пандемии. Меня это очень удивило. И обрадовало, конечно же.

Сегодняшняя спокойная обстановка далась стране путем строгого карантина в первые месяцы после начала распространения инфекции.

"Очень долгое время между городами и провинциями перемещение было запрещено. Но все люди следовали правилам и мерам предосторожности, поэтому сейчас можно сказать, что вирус в Китае под полным контролем", – поделилась Александра.

Конечно, сейчас жизнь в Китае не похожа на доковидную. Часть ограничений продолжает действовать и появление новой вспышки может случиться в любом месте и в любой момент. Однако по сравнению с началом пандемии сейчас в стране совершенно другая обстановка.

"К лету прошлого года уже все было нормально. В целом я жила спокойно. Единственное, были ограничения в июне из-за вспышки у нас в городе. Пришлось делать тест перед отъездом. А так мы жили спокойно, без каких-либо серьезных ограничений", – делится Марина.

Вспышкой в Китае сейчас называют ситуацию, когда в городе в принципе появляются зараженные. В этот момент жители района, где обнаружили больных COVID-19, обязаны несколько раз в неделю проходить ПЦР-тестирование. Без отрицательного результата вас могут никуда не пустить.

По сути, Китай болел примерно три месяца. После этого обстановка стала возвращаться в привычное русло.

"Да, иногда бывают случаи заражения. Но все это очень быстро ликвидируют. В течение месяца жизнь налаживается", – отметила Ирина.

Правда, из-за пандемии китайцы начали настороженно относиться к иностранцам. Иногда ситуация доходит до абсурда.

"Есть китайцы, которые даже в лифт не зайдут с тобой. При виде иностранца натягивают маску, причем демонстративно. Некоторые даже убегают", – рассказывает жительница города Сиань.

Связывают с тем, что китайцы винят в новых вспышках ковида именно иностранцев. И если раньше такое поведение китайцев ее злило и обижало, то со временем она стала относиться к таким ситуациям с юмором.



Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Маска как пропуск

Практически нигде в Китае не обойтись без маски. Только с ней можно находиться в большинстве общественных мест.

"Люди все еще носят маски, но это относительно не так строго. Кроме особых заведений: больницы, большие супермаркеты, магазины. И обязательное ношение масок сохраняется в метро, на вокзале и в аэропорту. Туда вообще не пускают, если у вас ее нет", – говорит Виктория из Пекина.

В общественном транспорте вы практически никогда не встретите человека с маской, которая не закрывает нос. В вагонах метро можно встретить специальных сотрудников, которые в таких случаях просят поправить средство индивидуальной защиты.

Кстати, к маскам местным долго привыкать не пришлось. Многие здесь использовали их и до пандемии. Так принято делать, если человек вдруг почувствовал недомогание. А в Сиане все и так носили маски из-за не самого чистого воздуха.

С доступностью масок в Китае нет никаких проблем. Даже если случайно ее забыли, всегда найдется место, где можно приобрести новую.

"У меня были случаи, когда я в метро забывала маску. Но на каждой станции есть автомат, где ее можно купить. Стоит маска один юань, это примерно 11 рублей", – говорит Виктория из Пекина.



Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Код здоровья

Вся индивидуальная информация по ковиду для каждого жителя Китая хранится в личном аккаунте в местном мессенджере WeChat. Он очень похож на знакомый нам WhatsApp. Внутри WeChat есть дополнительные программы, где, например, хранится информация о прохождении ПЦР-тестирования и вакцинации.

Одно из мини-приложений внутри WeChat называется HealthKit. Там и находится индивидуальный код. На входе в общественное место его могут потребовать охранники или владельцы заведений.





Александра жительница Пекина При этом на входе надо не просто показать, а просканировать код из HealthKit. Так системе становится известно, что вы были в данном месте. И если вдруг кто-то из посетителей будет иметь подтвержденный случай, то других гостей заведения оповестят и, возможно, даже отправят на карантин.

Сам код жители Китая получили еще до начала вакцинации. В программе он может отобразиться в трех цветах – зеленом, желтом и красном. Они соответствуют зонам, на которые сейчас фактически поделена страна. В зеленой эпидемиологическая обстановка спокойная, а в желтой и красной – сложная. Поэтому они не рекомендуются для посещения, пока им не дадут "зеленый" статус.

"Приложение определяет ваше местоположение по геолокации. Если вы не были в опасных зонах, то код зеленый. Если были, он становится желтым или красным. У меня он всегда был зеленым", – поделилась Марина.

Если человек побывал в желтой или красной зоне, перед поездкой в другой город от него потребуют прохождение ПЦР-тестирования. При этом никаких ограничений по поездкам между городами из зеленой зоны нет.



Фото: AP Photo/Bruna Prado

Вакцине рады

В Сиане иностранцы могут поставить прививки в отдельные дни. Правда, для иностранных граждан с недавних пор прививка стала платной. За один укол нужно выложить 100 юаней – около 1 100 рублей. При этом для китайцев вакцина остается бесплатной.

"Каждую среду в центральной больнице можно сделать прививку без проблем, в еще одной больнице – по вторникам и пятницам. Поначалу были очереди, но сейчас все проходит примерно за 20 минут", – рассказывает Ирина.

Записаться на прививку также можно через мини-приложение в WeChat. Однако поймать момент бывает не так просто.



Марина жительница Шэньчжэня Каждый вечер в 5 часов обновляют систему, на запись есть буквально 30 секунд из-за большого количества желающих. Но это реально, я уже прохожу вакцинацию.

В самом госпитале сначала нужно заполнить бланк со сведениями о своем здоровье. Затем в процедурном кабинете пациенту показывают срок годности вакцины и вскрывают при нем упаковку. После процедуры человек обязан в течение получаса находиться в медицинском учреждении.

"Если захотите уйти раньше, сделать это не получится. Вас просто не выпустят. К примеру, если прививка была в 10:30, уйти можно только в 11:00. Чтобы выйти, нужно показать отметку охраннику, только после этого вас выпустят", – добавила Марина.

Массированной рекламы вакцинации в стране нет: люди и без нее записываются на прививку. Вакцинация не является обязательной, однако в некоторых случаях у взрослых все же требуют прививку. К примеру, в ряде случаев это требуется от родителей, чьи дети ходят в детский сад или школу, иначе ребенка туда могут просто не пустить.



Фото: AP Photo

От карантинов не отказались

Процедура изоляции отдельных точек города в Китае отработана давно. Причем прибегают к ней даже при малейшем на то основании. Властям пришлось закрыть половину Сианя всего лишь из-за двух человек.





Ирина жительница города Сиань Приехала в город пара китайцев, парень с девушкой, с положительным тестом. И давай гулять по центральным улицам и главным достопримечательностям. Все, закрыли сразу.

"Карантин длится две недели. Если в районе находили повторно заболевшего, то продлевали еще на две недели. И так до тех пор, пока все не будет чисто", – поделилась Ирина.

После выявления вируса человека обязаны госпитализировать, даже если заболевание протекает в легкой форме.

"Ближний круг и контакты должны быть на карантине в специальных местах. Дома разрешено оставаться только детям и пожилым. За ними в этот момент будут следить управляющие жилого комплекса, супервайзеры и медики", – объясняет Александра.

Выйти из квартиры незаметно во время положенного карантина невозможно. К примеру, могут опечатать дверь, и поставить напротив входа видеокамеру.



Фото: предоставлено героиней статьи

Если людям предписан домашний карантин, вопрос с продуктами и едой решается просто. При заказе доставки курьер может дойти только до входа в жилой комплекс. В Китае, как правило, их строят с закрытыми для нерезидентов территориями.

"Затем заказ берет сотрудник жилого комплекса, поднимается на этаж, снимает пломбу с двери, отдает доставку и снова клеит бумажку с печатью", – рассказывает принцип работы Марина.

Как только в районе выявлены случаи COVID-19, на территории разворачивается ПЦР-тестирование. По ее словам, за 1–3 дня через процедуру успевает пройти огромное количество людей. Причем тестирование для них бесплатное.

Также строгий карантин предусмотрен для прилетающих в Китай. Сначала две недели необходимо провести в специальном отеле, затем еще неделю полагается находиться на изоляции дома.

