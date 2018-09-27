"30 миллионов! Кто больше?": каков туристический потенциал столицы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. А для Москвы нынешний год может стать рекордным по туристическому потоку за всю историю. Ожидается, что в 2018 году столицу посетят около 23 миллионов человек, при этом реальное их число может быть больше. Как город смог добиться таких результатов, и что еще ждет москвичей до конца года, читайте в материале портала Москва 24.

Гостиницы

С 2011 по 2018 годы для туристов, которые приезжают в Москву из разных стран и городов России, построили 48 гостиниц разных категорий. Благодаря этому, гости столицы не испытывают дефицита в местах размещения. В среднем, койко-место в хостеле внутри ТТК будет стоить около 1,5 тысячи рублей, а за ночь в двухместном номере трехзвездочной гостиницы просят от 6,2 тысячи рублей. В окраинных районах Москвы можно найти хостел за 300 рублей, а самые шикарные апартаменты в пятизвездочном отеле в центре столицы обойдутся в 600 тысяч рублей. Сегодня в городе работает 1525 гостиниц на 75,5 тысячи номеров (209 тысяч мест).

Туристический портал

В этом году в Москве запустили портал с гидом по достопримечательностям города и умной картой развлечений Discover Moscow ("Познакомься с Москвой"). На портале можно узнать о том, как приехать в столицу, получить визу, а также какие места стоит посетить.

Информация на портале представлена на русском, английском и китайском языках. На ресурсе собрали базу из более чем 300 достопримечательностей Москвы, и ее в дальнейшем собираются расширять. Умный фильтр позволяет найти нужные экскурсии, подобрать недорогие билеты в музеи или узнать о запланированных в городе фестивалях и других событиях.

Чемпионат мира

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Москву во время первого в России чемпионата мира по футболу посетили 4,5 миллиона туристов. Больше всего гостей приехало из Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции. Одной из наиболее популярных площадок стал фестиваль болельщиков FIFA на Воробьевых горах. Всего фестиваль посетили 1,9 миллиона болельщиков (в среднем – 80 тысяч человек в день). Самыми многочисленными были болельщики из Мексики, Бразилии, Аргентины, Эквадора и Перу. Также большой популярностью у туристов пользовались Красная площадь, парк "Зарядье", Никольская и Тверская улицы.

Однако футбольные болельщики из других стран могут свободно приехать в Россию еще не один раз. Такая возможность у них появилась после принятия закона о продлении до 31 декабря безвизового въезда в страну по Fan ID. Прежде всего, должны откликнутся фанаты, которые приезжали из Бразилии, Аргентины, Мексики, и Европы. Кроме того, в ближайшее время в Москве могут ввести безвизовый режим для определенных категорий туристов из некоторых стран на 72 часа.

Сезонные фестивали

Зима

Этот год москвичи и туристы начали с фестиваля "Путешествие в Рождество", он же сразу стал рекордным: праздничные площадки посетили 14,5 миллиона человек! В этом году фестиваль был посвящен театрам. Тверская улица превратилась в главную театральную площадку столицы: на ней выступали артисты самых известных московских, петербургских и региональных театров. В рамках фестиваля для жителей и гостей города провели более тысячи интерактивных программ, а также продемонстрировали новогоднюю продукцию из разных регионов России и 16 зарубежных стран.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Следом в столице прошел традиционный фестиваль конца зимы – "Московская Масленица". В этом году на празднике побывали 4,75 миллиона горожан и туристов. Во время гуляний гости фестиваля выпили 64 тысячи литров чая, съели 247 тысяч блинов, посмотрели десятки спектаклей и поучаствовали в

многочисленных мастер-классах.

Весна

Также популярным стал гастрономический фестиваль "Мос/Еда!". Гости праздника смогли попробовать блюда, приготовленные на гриле, – шашлыки, бургеры, крылышки и ребрышки. Для вегетарианцев повара сделали блюда из грибов и овощей. Лапшу, приготовленную на воке, предложили поклонникам азиатской уличной еды. Всего за два дня фестиваля было продано около 3,5 миллиона килограммов продуктов, причем только в первый день работы площадки фестиваля посетили свыше 200 тысяч человек, которые приобрели 190 тонн продукции.

Апрель этого года начался с фестиваля "Пасхальный дар". Мастер-классы, спектакли и выставки провели на почти 40 площадках, которые посетили более 4,7 миллиона москвичей и туристов. В 2018 году фестиваль был посвящен благотворительности: пять процентов от общей выручки перечислили нуждающимся. Все деньги направили на помощь больным детям, одиноким пожилым людям и на другие благие дела.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

А музыкальный фестиваль "Московская весна A Cappella" в этот раз посетили почти семь миллионов человек. Второй фестиваль "Московская весна А Сappella" проходил с 27 апреля по 9 мая 2018 в рамках цикла "Московские сезоны" на 61 городской площадке. Выступления организовали не только на сценах и площадях, но и на крышах, балконах, лестницах, в парках и скверах. В конкурсной программе приняли участие 184 коллектива из 16 стран мира. Столицу представили 85 коллективов и сольных исполнителей.

После "музыкальной паузы" в столицу пришел еще один гастрономический фестиваль. На этот раз радовались все любители морепродуктов, так как на "Рыбную неделю" привезли 144 тонны рыбы, 71 тысячу банок консервов и 5,5 тысяч устриц. Хитами торговой программы стали: атлантическая сельдь, рыба-попугай, сибас, дорадо, барабулька, камчатский краб и осьминоги. Всего за неделю пришли более двух миллионов человек.

Лето

А в самом начале лета на Красной площади любой желающий мог посетить книжную выставку. На фестивале "Красная площадь" букинисты смогли найти новинки российского книгоиздания – лучшие образцы художественной, детской, учебной, научно-популярной и справочно-энциклопедической литературы. Всего ярмарку посетили более 250 тысяч человек.

К празднованию Дня России в этом году устроили целый двухдневный фестиваль. Гостями праздника "День России. Московское время" стали более миллиона человек. Мероприятия проходили 11 и 12 июня на 16 площадках в восьми парках, а также в традиционных местах проведения фестивалей цикла "Московские сезоны" – в центре города и на Профсоюзной улице. Посетители могли посмотреть спектакли лучших театров страны, сыграть в киберфутбол и пляжный волейбол, попробовать необычные блюда русской кухни. Главной темой праздника выбрали культурные эпохи XX и XXI веков – они нашли свое отражение в развлекательной программе.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

После чемпионата мира по футболу на площадке ВДНХ проходил театральный фестиваль "Вдохновение". Мероприятие посетили более 1,1 миллиона человек. В 2018 году в рамках проекта "Москва – театральная столица" главной темой фестиваля стал театр. Зрители смогли увидеть постановки в непривычном для них ракурсе: синтетический театр, "театр чуда" итальянского театра NoGravity и различные инсталляции.

Для всех любителей науки в августе в музее-заповеднике "Коломенское" проходил фестиваль Geek Picnic, который посетили 70 тысяч человек, что стало рекордом за время его существования. Участники побывали на лекциях известных ученых, футурологов и популяризаторов науки. Также гости пикника смогли увидеть экспозиции детских технопарков, в зоне стартапов можно было протестировать первый в мире беспроводной портативный кинотеатр и прокатиться на беспилотном автомобиле.

Также в августе в небе над столицей провели фестиваль фейерверков "Ростех" – крупнейший международный фестиваль пиротехнического искусства. В 2018 году участниками стали команды из Андорры, Австрии, Великобритании, Болгарии, Греции, Германии, Словакии и США. Каждая команда показала 12-минутное выступление, которое смогли лицезреть около 700 тысяч человек.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В конце лета в городе завершился фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи". Мероприятие проходило с 10 по 22 августа на уличных площадках города. Реконструкторы воссоздали разные исторические эпохи: от каменного века до 80-х годов ХХ века. Всего инсталляции живой истории посетили более пяти миллионов человек.

Осень

А в начале осени торжественно прошел фестиваль "Спасская башня". Свое мастерство продемонстрировали более 20 военных оркестров − музыкальные коллективы из Великобритании, Монако, Нидерландов, Омана, Швейцарии, Испании, Италии, а также Шри-Ланки, Мексики и Мьянмы. В этом году главной темой фестиваля стал офицерский бал.

Гости "Цветочного джема" могли поучаствовать в мастер-классах по ботанике и флористике, посетить бесплатные экскурсии и узнать тайны садов, парков и скверов столицы. А еще всех ждали спортивные площадки, кулинарная школа и развлекательные программы. В дни фестиваля в Москве проходил и второй Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна, в котором были заявлены четыре профессиональные номинации: "Большой выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Городское место отдыха", "Студенческий конкурс проектов", а также одна любительская.

Во время фестиваля посетители приобрели 125 тысяч банок варенья самых необычных вкусов, а также мороженое "Соленая карамель" с чернилами каракатицы, облепиховый и манговый сорбеты, пломбиры "Малиновый чизкейк", "Загадочная лаванда" и "Баббл гам".

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

А главный праздник Москвы – День города – возглавил рейтинг туристических событий России в начале осени. Всего праздничные площадки посетили больше 10 миллионов человек. Программа была насыщенной – концерты, спектакли, цирковые представления, выставка собак и невероятное шоу фейерверков. Одним из самых популярных развлечений во время празднования стала акробатика на канате на Тверской. Почувствовать себя эквилибристом решили более 30 тысяч человек.

Недавно в столице завершился фестиваль "Круг света", который установил сразу два рекорда Гиннесса: самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые работали одновременно. Показы световых шоу проходили на Гребном канале, Театральной площади, Поклонной горе, в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", центре Digital October и концертном зале "Мир". В "Круге света" принимали участие лучшие специалисты по светодизайну и видеопроекции из 36 стран мира. Всего фестиваль посетили порядка четырех миллионов москвичей и гостей столицы.

Что еще будет

Фото: портал Москва 24/Екатерина Борщева

С 28 сентября по 7 октября состоится фестиваль "Золотая осень". На масштабную ярмарку приедут участники из многих регионов. Посетители смогут попробовать вкуснейшую продукцию со всей России: на фестивале можно будет купить свежие фрукты и овощи, мясо и рыбу, российские сыры, молочную продукцию, мед и кондитерские изделия. Помимо традиционных фестивальных площадок, задействуют продуктовые рынки, межрегиональные и региональные ярмарки, ярмарки выходного дня и даже сетевые магазины.

3 и 4 ноября в Москве, как и во всей России, отметят День народного единства, а ближе к январю в городе начнут готовиться к традиционному фестивалю "Путешествие в Рождество".