Психолог объяснила, почему мы боимся полетов и как побороть страх

Дальние страны манят новыми впечатлениями и обещают безмятежный отдых. Но радость от предстоящей поездки меркнет, если отпускник боится перелета. Рассказываем, как бороться со страхом перед посадкой на воздушное судно.



Страх страху рознь

Боязнь полетов именуется аэрофобией. По словам психолога Ирины Фроловой, страх – это естественная реакция нашего организма на опасность, он бывает рациональным и иррациональным. Например, если вы случайно услышали разговор бортпроводников или пилотов о технических неполадках судна, устраненных непосредственно перед вылетом, информация вас, конечно же, насторожит.

В организме запустится биохимический процесс, при котором вырабатывается гормон адреналин, провоцирующий реакцию "бей или беги". Это инстинкт, заложенный природой, чтобы мы имели возможность выжить в любых условиях. Мозг начинает прокручивать разные сценарии риска. Рисуя в воображении возможные негативные картины, мы стараемся выяснить, что нам угрожает. Такой конкретный страх специалисты относят к рациональному, потому что в этом случае опасения обоснованны.

Иррациональный страх вызван боязнью того, что может никогда не произойти. Человек боится лететь только потому, что накануне видел страшный сюжет в новостях. Или у него есть опыт прошлого полета, когда случилась экстренная посадка. Эмоциональное потрясение запомнилось, страх не был пережит полностью, и каждый предстоящий полет уже является серьезным стрессом. Пассажир снова и снова мучает себя вопросом: "А вдруг случится что-то ужасное?"





Ирина Фролова психолог Для многих страх обусловлен боязнью потерять контроль над ситуацией, в которой они совершенно беззащитны. Или человек беспокоится о том, что его подведет физическое здоровье, а на борту ему не смогут оказать медицинскую помощь. За любым страхом стоит страх смерти. Но если проанализировать статистику ВОЗ за 2020 год, то шанс попасть в ДТП с летальным исходом выше в 100 раз, чем вероятность стать жертвой авиакатастрофы.

Важно определить, на каком этапе возникает страх, и разобраться с тем моментом, когда он зародился, – во время покупки авиабилетов, по дороге в аэропорт, при ожидании посадки или в самом полете.



Дышите ровно

Чемоданы собраны, путевки куплены, а у пассажиров зуб на зуб не попадает. Для снятия напряжения в теле эксперт советует воспользоваться дыхательной техникой. "Нужно сделать несколько циклов дыхания, причем выдох должен быть длиннее вдоха. Старайтесь дышать не поверхностно, а более глубоко, животом. Положите руку себе на живот, и вы будете чувствовать, как воздух наполняет вас и освобождает", – подсказывает Ирина Фролова.

При выполнении упражнения специалист советует сфокусироваться на дыхании. Все мысли следует отложить в сторону, позволить им идти своим чередом, словно облакам по небу. Надо только наблюдать за тем, как воздух медленно входит и свободно выходит из организма. Эта техника способна успокоить нервную систему, выровнять повышенный пульс и успокоить взволнованное сердце.

Кроме того, по словам эксперта, у нашего тела существует много различных точек, воздействуя на которые массажными движениями мы запускаем саморегуляцию без всяких препаратов. В частности это "кнопки перезагрузки", которые находятся под ключицами. Они переключают нервную систему, мобилизуют наш мозг на ясное мышление и заставляют энергию двигаться в правильном направлении. Массировать такие точки психолог рекомендует не менее 30 секунд с каждой стороны.

"Необходимо сделать из пальцев "пистолет" – соединить указательный и средний, а большой отставить, как будто вы показываете "класс". Затем нащупайте под ключицей ямки. Упритесь в них пальцами и надавливающими движениями массируйте эти точки. Другую руку положите на живот в районе пупка, чтобы ощущать движение воздуха. Вдох делайте носом, а выдох через рот. Выдох должен быть длиннее вдоха. Поменяйте руки местами – это необходимо для интеграции левого и правого полушарий и тела", – рекомендует психолог.

На борт, чтобы отвлечься, надо взять любимые книги, подборку фильмов, плейлист или какую-нибудь игру. Следует выбирать максимально комфортную одежду, свободную, не облегающую.



Умаслить стресс

Хорошие новости для любителей ароматерапии. Ирина Фролова советует в качестве профилактики страха использовать чистые эфирные масла хорошего качества, поскольку они содержат в себе квинтэссенцию растений, которые под воздействием разных погодных условий адаптировались и научились себя защищать. Этими свойствами они поделятся с нами в момент тревоги.

"Летучие молекулы эфирных масел за семь секунд после вдыхания способны воздействовать на наше психоэмоциональное состояние на уровне бессознательного. Это прямое попадание через рецепторы носа и обонятельную луковицу сразу в лимбическую систему, которая и отвечает прежде всего за наши эмоции, переживания и воспоминания", – разъясняет специалист.

Среди масел, которые быстро влияют на нервную систему: мята, лаванда, священный ладан, а также различные смеси, избавляющие от стресса. Психолог советует открыть колпачок и подышать из пузырька или капнуть 1-2 капли на область запястья и растереть другой рукой по линии вен. Молекулы масла начнут действовать, проникая через слои эпидермиса. Вдобавок если отвлечься на эти манипуляции, то можно пропустить и волнующий момент взлета.

