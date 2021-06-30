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Психолог объяснила, почему мы боимся полетов и как побороть страх

Паника на взлете. Как помочь себе избавиться от страха перед полетом
транспорт

Дальние страны манят новыми впечатлениями и обещают безмятежный отдых. Но радость от предстоящей поездки меркнет, если отпускник боится перелета. Рассказываем, как бороться со страхом перед посадкой на воздушное судно.

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Страх страху рознь

Боязнь полетов именуется аэрофобией. По словам психолога Ирины Фроловой, страх – это естественная реакция нашего организма на опасность, он бывает рациональным и иррациональным. Например, если вы случайно услышали разговор бортпроводников или пилотов о технических неполадках судна, устраненных непосредственно перед вылетом, информация вас, конечно же, насторожит.

В организме запустится биохимический процесс, при котором вырабатывается гормон адреналин, провоцирующий реакцию "бей или беги". Это инстинкт, заложенный природой, чтобы мы имели возможность выжить в любых условиях. Мозг начинает прокручивать разные сценарии риска. Рисуя в воображении возможные негативные картины, мы стараемся выяснить, что нам угрожает. Такой конкретный страх специалисты относят к рациональному, потому что в этом случае опасения обоснованны.

Иррациональный страх вызван боязнью того, что может никогда не произойти. Человек боится лететь только потому, что накануне видел страшный сюжет в новостях. Или у него есть опыт прошлого полета, когда случилась экстренная посадка. Эмоциональное потрясение запомнилось, страх не был пережит полностью, и каждый предстоящий полет уже является серьезным стрессом. Пассажир снова и снова мучает себя вопросом: "А вдруг случится что-то ужасное?"

Для многих страх обусловлен боязнью потерять контроль над ситуацией, в которой они совершенно беззащитны. Или человек беспокоится о том, что его подведет физическое здоровье, а на борту ему не смогут оказать медицинскую помощь. За любым страхом стоит страх смерти. Но если проанализировать статистику ВОЗ за 2020 год, то шанс попасть в ДТП с летальным исходом выше в 100 раз, чем вероятность стать жертвой авиакатастрофы.
Ирина Фролова
психолог

Важно определить, на каком этапе возникает страх, и разобраться с тем моментом, когда он зародился, – во время покупки авиабилетов, по дороге в аэропорт, при ожидании посадки или в самом полете.

Фото: depositphotos/marketing.lasers@ya.ru

Дышите ровно

Чемоданы собраны, путевки куплены, а у пассажиров зуб на зуб не попадает. Для снятия напряжения в теле эксперт советует воспользоваться дыхательной техникой. "Нужно сделать несколько циклов дыхания, причем выдох должен быть длиннее вдоха. Старайтесь дышать не поверхностно, а более глубоко, животом. Положите руку себе на живот, и вы будете чувствовать, как воздух наполняет вас и освобождает", – подсказывает Ирина Фролова.

При выполнении упражнения специалист советует сфокусироваться на дыхании. Все мысли следует отложить в сторону, позволить им идти своим чередом, словно облакам по небу. Надо только наблюдать за тем, как воздух медленно входит и свободно выходит из организма. Эта техника способна успокоить нервную систему, выровнять повышенный пульс и успокоить взволнованное сердце.

Кроме того, по словам эксперта, у нашего тела существует много различных точек, воздействуя на которые массажными движениями мы запускаем саморегуляцию без всяких препаратов. В частности это "кнопки перезагрузки", которые находятся под ключицами. Они переключают нервную систему, мобилизуют наш мозг на ясное мышление и заставляют энергию двигаться в правильном направлении. Массировать такие точки психолог рекомендует не менее 30 секунд с каждой стороны.

"Необходимо сделать из пальцев "пистолет" – соединить указательный и средний, а большой отставить, как будто вы показываете "класс". Затем нащупайте под ключицей ямки. Упритесь в них пальцами и надавливающими движениями массируйте эти точки. Другую руку положите на живот в районе пупка, чтобы ощущать движение воздуха. Вдох делайте носом, а выдох через рот. Выдох должен быть длиннее вдоха. Поменяйте руки местами – это необходимо для интеграции левого и правого полушарий и тела", – рекомендует психолог.

На борт, чтобы отвлечься, надо взять любимые книги, подборку фильмов, плейлист или какую-нибудь игру. Следует выбирать максимально комфортную одежду, свободную, не облегающую.

Фото: depositphotos/Rosinka79

Умаслить стресс

Хорошие новости для любителей ароматерапии. Ирина Фролова советует в качестве профилактики страха использовать чистые эфирные масла хорошего качества, поскольку они содержат в себе квинтэссенцию растений, которые под воздействием разных погодных условий адаптировались и научились себя защищать. Этими свойствами они поделятся с нами в момент тревоги.

"Летучие молекулы эфирных масел за семь секунд после вдыхания способны воздействовать на наше психоэмоциональное состояние на уровне бессознательного. Это прямое попадание через рецепторы носа и обонятельную луковицу сразу в лимбическую систему, которая и отвечает прежде всего за наши эмоции, переживания и воспоминания", – разъясняет специалист.

Среди масел, которые быстро влияют на нервную систему: мята, лаванда, священный ладан, а также различные смеси, избавляющие от стресса. Психолог советует открыть колпачок и подышать из пузырька или капнуть 1-2 капли на область запястья и растереть другой рукой по линии вен. Молекулы масла начнут действовать, проникая через слои эпидермиса. Вдобавок если отвлечься на эти манипуляции, то можно пропустить и волнующий момент взлета.

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