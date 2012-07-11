Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Чтиво

11 июля 2012, 18:30

Куда пойти в Москве ночью

торговля экскурсии кинематограф обо всем

Жизнь в столице насыщена не только днем, но и ночью. Свои двери для любителей ночных развлечений открывают клубы, бары и дискотеки. Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, многие кинотеатры устраивают специальные кинопоказы. Также можно сходить в любое из московских антикафе или побродить по мистическим местам Москвы в компании экскурсовода.

Антикафе

Антикафе в столице появились недавно, но уже успели полюбиться москвичам. Некоторые из них работают круглосуточно.

В большинстве заведений можно посмотреть кино, поиграть в приставку или настольные игры, воспользоваться бесплатным WiFi, либо просто развлечься в компании друзей.

Напомним, посетители антикафе платят только за время, проведенное в заведении. Выпить чай или кофе, съесть десерт можно бесплатно. Ценовой диапазон примерно одинаковый – рубль в минуту или сторублевый абонемент на час.


Экскурсии

Фото: ИТАР-ТАСС

Не все столичные музеи закрыты ночью. Знаменитый музей «Булгаковский дом», расположенный по адресу: улица Большая Садовая, дом 10 (302-Бис), проводит ночные пешие и автобусные экскурсии по следам романа «Мастер и Маргарита». Сам музей по будням работает до 23.00, а по пятницам и субботам – до 01.00.

Многие экскурсионные бюро предлагают присоединиться к ночным прогулкам по столице. Экскурсионно-театральный центр «Огни столицы» приготовил специальные вечерние программы для «сов».

Например, экскурсия «Москва – территория призраков». Всем желающим предлагается пройтись по самым мистическим местам столицы – присоединиться к шабашу в саду «Эрмитаж», узнать секрет чернокнижника Брюса и стен Сухаревской башни и попытаться увидеть призрак черного лимузина.

Тот, кто вырос из страшилок, может принять участие в обзорной экскурсии по основным московским достопримечательностям. Ночная Москва, что может быть красивее?

Книжные магазины

Ночью в столице можно вкусить и духовной пищи. Например, круглосуточно работает один из магазинов популярной сети «Республика», расположенный в доме 10 по 1-й Тверской-Ямской улице. На первом этаже магазина можно найти книжные новинки, аудиокниги, бизнес-издания и канцелярские товары. На кассе предлагают зарядить телефон или оставить заявку на любую книгу. На втором же этаже расположилось уютное кафе и маленький, на десять мест, кинотеатр.

Допоздна также работает и книжный магазин «Москва» на Тверской.


Кинопоказы

Многие сетевые московские кинотеатры работают ночью. Стоимость билетов на ночные показы, как правило, ниже дневных и вечерних.

Любителям «другого кино» стоит пойти на ночные показы в кинотеатре «35 мм». В режиме нон-стоп после 0.00 можно посмотреть новинки зарубежного независимого кино на языке оригинала, но с русскими субтитрами. Правда, такие показы бывают лишь в выходные дни.

Тематические ночные кинопоказы регулярно устраивают в кинотеатре «Художественный» на Арбате, напоминает РИА Новости. Как правило, они объединены одной темой, например, ночь фильмов Квентина Тарантино. Стоимость билетов обойдется в 400-600 рублей. Между показами устраивается антракт, во время которого гости могут потанцевать под музыку.

Ночная Москва

Пустые дороги и прохлада летней ночи – отличный повод взять ролики или велосипед и прокатиться, например, по Поклонной горе или Фрунзенской набережной.

По дороге можно заехать в одну из панорамных точек столицы. Это обзорная площадка Академии Наук, Воробьевы горы, Патриарший мост у Храма Христа Спасителя или мост «Багратион» около делового центра «Москва-сити».

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать