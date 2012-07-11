Куда пойти в Москве ночью

Жизнь в столице насыщена не только днем, но и ночью. Свои двери для любителей ночных развлечений открывают клубы, бары и дискотеки. Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, многие кинотеатры устраивают специальные кинопоказы. Также можно сходить в любое из московских антикафе или побродить по мистическим местам Москвы в компании экскурсовода.

Антикафе

Антикафе в столице появились недавно, но уже успели полюбиться москвичам. Некоторые из них работают круглосуточно.

В большинстве заведений можно посмотреть кино, поиграть в приставку или настольные игры, воспользоваться бесплатным WiFi, либо просто развлечься в компании друзей.

Напомним, посетители антикафе платят только за время, проведенное в заведении. Выпить чай или кофе, съесть десерт можно бесплатно. Ценовой диапазон примерно одинаковый – рубль в минуту или сторублевый абонемент на час.



Экскурсии

Фото: ИТАР-ТАСС

Не все столичные музеи закрыты ночью. Знаменитый музей «Булгаковский дом», расположенный по адресу: улица Большая Садовая, дом 10 (302-Бис), проводит ночные пешие и автобусные экскурсии по следам романа «Мастер и Маргарита». Сам музей по будням работает до 23.00, а по пятницам и субботам – до 01.00.

Многие экскурсионные бюро предлагают присоединиться к ночным прогулкам по столице. Экскурсионно-театральный центр «Огни столицы» приготовил специальные вечерние программы для «сов».

Например, экскурсия «Москва – территория призраков». Всем желающим предлагается пройтись по самым мистическим местам столицы – присоединиться к шабашу в саду «Эрмитаж», узнать секрет чернокнижника Брюса и стен Сухаревской башни и попытаться увидеть призрак черного лимузина.

Тот, кто вырос из страшилок, может принять участие в обзорной экскурсии по основным московским достопримечательностям. Ночная Москва, что может быть красивее?

Книжные магазины

Ночью в столице можно вкусить и духовной пищи. Например, круглосуточно работает один из магазинов популярной сети «Республика», расположенный в доме 10 по 1-й Тверской-Ямской улице. На первом этаже магазина можно найти книжные новинки, аудиокниги, бизнес-издания и канцелярские товары. На кассе предлагают зарядить телефон или оставить заявку на любую книгу. На втором же этаже расположилось уютное кафе и маленький, на десять мест, кинотеатр.

Допоздна также работает и книжный магазин «Москва» на Тверской.



Кинопоказы

Многие сетевые московские кинотеатры работают ночью. Стоимость билетов на ночные показы, как правило, ниже дневных и вечерних.

Любителям «другого кино» стоит пойти на ночные показы в кинотеатре «35 мм». В режиме нон-стоп после 0.00 можно посмотреть новинки зарубежного независимого кино на языке оригинала, но с русскими субтитрами. Правда, такие показы бывают лишь в выходные дни.

Тематические ночные кинопоказы регулярно устраивают в кинотеатре «Художественный» на Арбате, напоминает РИА Новости. Как правило, они объединены одной темой, например, ночь фильмов Квентина Тарантино. Стоимость билетов обойдется в 400-600 рублей. Между показами устраивается антракт, во время которого гости могут потанцевать под музыку.

Ночная Москва

Пустые дороги и прохлада летней ночи – отличный повод взять ролики или велосипед и прокатиться, например, по Поклонной горе или Фрунзенской набережной.

По дороге можно заехать в одну из панорамных точек столицы. Это обзорная площадка Академии Наук, Воробьевы горы, Патриарший мост у Храма Христа Спасителя или мост «Багратион» около делового центра «Москва-сити».