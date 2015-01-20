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Московский фестиваль "Круг света" стал золотым партнером Международного года света и световых технологий. Он был провозглашен генеральной ассамблеей ООН и ЮНЕСКО в 2015 году, сообщает пресс-служба столичного департамента СМИ и рекламы.

Церемония открытия Международного Года света прошла 19 января 2015 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Там представили ключевые события прошедшего года в области световых технологий, включая и фестиваль "Круг света".

В департаменте отметили, что в официальной программе Международного года света и световых технологий Россия представлена четырьмя событиями, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Фестиваль "Круг света" завершился в Москве

Московский международный фестиваль "Круг Света" - ежегодное мероприятие, которое проходит с 2011 года. В рамках фестиваля светодизайнеры используют архитектурное пространство города как объект для мультимедийных и световых инсталляций.

Напомним, в 2014 году фестиваль "Круг света" посетили 6 миллионов зрителей. Красочные представления в день закрытия фестиваля прошли на всех семи площадках форума. Самая технологически сложная из них - в районе Останкино. Сцену на воде строить помогали водолазы, а на телебашне закрепили несколько тонн оборудования без единого болта.